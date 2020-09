통영 해상서 화마 휩싸인 채 표류 6000톤급 선박 '완전 침몰'

11일 새벽 3시51분께 화재…승선원 60명 모두 구조

'침몰 상황' 진화 작업 중단 …12일 오후 바닷속으로

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 통영시 인근 앞바다에서 불이 붙은 채 표류하던 6000t급 광케이블 부설선 선박이 완전 침몰했다.

12일 통영해양경찰서에 따르면 이날 오후 5시42분께 통영시 욕지도 남방 42해리 해상(약 77.7㎞)에서 표류 중이던 6239t급 광케이블 부설 선박 A호가 바닷속으로 가라앉았다.

앞서 A호는 지난 11일 새벽 3시51분께 매물도 남쪽 57.412㎞ 해상에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 해경과 소방당국은 같은 날 오후 1시30분까지 진화 작업을 벌였지만 불길을 잡지 못한 상태에서 침몰하는 상황을 감안해, 소방인력을 철수시켰다.

진화 작업이 중단된 뒤 매물도에서 욕지도까지 표류하던 선박은 12일 오후 4시55분께부터 선수부가 물밑으로 가라앉기 시작, 47분 만인 오후 5시42분께 해상에서 모습을 감췄다.

이 선박에는 한국인 49명, 베트남인 10명, 이탈리인 1명 등 총 60명이 타고 있었다. 승선원들은 11일 오전 인근 예인선으로 옮겨 타면서 인명피해는 없었다. 통영해경은 주변 해상에 안전관리를 위해 경비함정을 증가 배치하고, 2차사고 대비 및 해양오염에 대비하고 있다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr