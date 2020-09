[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 사회적거리두기 준3단계 효과가 나타나는지 12일 하루에 3명의 확진자가 발생했다. 이로써 누적 확진자는 478명이 됐다.

광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 1명의 추가 확진자 외에 오후 6시 기준 2명이 더 추가 발생, 광주477·478번으로 분류됐다.

광주 477번 확진자는 러시아에서 입국한 해외 관련 확진자로 접촉자나 추가 동선은 없다.

남구 주월동에 거주하는 478번 확진자는 광주교육연구정보원 관련 475번 접촉자로 민간수탁기관으로부터 양성 판정을 받았다.

앞서 이날 동구 산수동에 거주하는 20대 남성이 민간수탁기관에서 양성 판정을 받아 광주 476번 환진자로 분류됐다.

이 확진자도 광주교육연구정보원과 관련된 475번 확진자의 접촉자로 나타났다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr