코로나19 제주 53번 동선 ‘공개’

12일 오전 10시 기준 방문지 6곳 방역소독 완료·접촉자 없어…대부분 마스크 착용

8월 30일 ~ 9월 5일 세부 동선·접촉자 여부 등 추가 역학조사 진행 중

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도가 코로나19 도내 53번째 확진자 A씨에 대한 역학조사 결과를 지난 11일 오후 7시 30분경 공개했다고 밝혔다.

12일 제주도에 따르면 A씨에 대한 역학조사 결과 현재 6일부터 9일까지의 동선을 파악했으며, 식사 시간 이외에 대부분 마스크를 착용한 것으로 확인됐다. 방문 장소 6곳에 대한 방역조치도 모두 완료됐다.

A씨는 서귀포시 안덕면 사계리 소재 산방산탄산온천의 직원으로 지난 8월 28일 검사에서 음성판정을 받았다.

이후 A씨는 제주 52번 확진자의 접촉자로 분류된 후 10일 검사를 진행한 결과, 미결정 판정을 받았다.

A씨는 11일 오후 1시 30분 자택에서 구급차로 서귀포시 서부보건소 선별진료소로 이송돼 검체를 채취한 뒤 도 보건환경연구원으로부터 양성 판정을 받았다.

도 역학조사 결과, 12일 오전 10시 현재까지 확인된 A씨의 방문 장소는 ▲산방산탄산온천(안덕면) ▲서귀포시산림조합(서귀동) ▲서귀포농협 본점(서귀동) ▲청루봉평메밀막국수(대정읍) ▲화순목욕탕(안덕면) ▲대정농협 하나로마트(대정읍, 접촉자 없음) 등 6곳이며, 접촉자 없는 것으로 파악됐다.

청루봉평메밀막국수와 화순목욕탕은 가족인 52번 확진자와 함께 갔던 것으로 확인됐다.

A씨는“지난 1일부터 목이 쉰 느낌이 들고, 근육통이 나타나 약을 복용했다”고 진술했다.

중앙방역대책본부의 확진자 동선 공개 안내지침에 따라 방역당국은 증상 발현 2일 전인 8월 30일부터 확진 판정을 받은 11일까지 A씨의 이동 동선에 대한 역학조사를 진행하고 있다.

도 방역당국은 현재 A씨의 6일부터 9일까지 동선 외에 8월 30일부터 9월 5일까지의 동선 파악에 집중하고 있다.

도 방역당국은 A씨가 신용카드 사용 이력이 없음에 따라 A씨의 진술과 현장조사 및 CCTV 확인 등을 통해 날짜별 동선을 확인하는 한편 휴대전화 위성위치확인시스템(GPS) 조회를 통해 추가 방문지와 접촉자를 조사하고 있다.

A씨는 11일 오후 9시 30분경 제주대학교병원 음압병실로 이송돼 격리 치료 중이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr