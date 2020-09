[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 경부고속도로 서울방향 칠곡주유소는 방문고객을 대상으로 마스크를 나눠주는 행사를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

서울방향 칠곡주유소는 지난달 휴가철에는 생수와 아이스컵을 선물하는 이벤트를 여는 등 계절과 상황에 맞는 사은행사를 지속적으로 펼쳐, 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

허준혁 주유소 소장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 극복하기 위해서는 '마스크가 백신'이란 마음으로 기본 방역수칙에 다함께 참가해야 한다는 뜻에서 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객님 사랑에 보답을 드릴 수 있는 주유소를 만들기 위해 노력하겠다"고 했다.

