한국테크놀로지, 대우조선해양건설 지분 100% 확보…지배력 강화

한국테크놀로지가 대우조선해양건설의 지배력 강화에 나섰다.

는 11일 공시를 통해 스타모빌리티(구 인터불스)가 회사를 상대로 서울중앙법원에 제기한 주식매매대금 청구 소송 판결에 따라 스타모빌리티에게 잔금을 지급해 한국인베스트먼트뱅크(구 디에스씨밸류하이1호) 잔여 지분 전량을 취득할 예정이라고 밝혔다.

한국테크놀로지는 이번 판결로 납입금 70억원 가운데 이미 납입한 계약금·중도금 5억원을 제외한 잔금 등을 스타모빌리티에 납입하고, 남은 한국인베스트 잔여 지분 전량을 획득하게 됐다.

회사가 잔금을 납입하게 되면 대우조선해양건설의 최대주주인 한국인베스트 100% 주주로 등극해 막강한 지배권을 확보하게 된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr