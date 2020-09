고령층 코로나환자 급증…최근 사흘간 60대 이상 44%(상보)

코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑

최근 한달 60살 이상 확진자 34%

[아시아경제 최대열 기자] 지난달 중순 이후 수도권 교회 등을 중심으로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산국면에서 60살 이상 고령층 환자가 전체의 3분의 1을 넘어서는 것으로 파악됐다.

11일 중앙방역대책본부에 따르면, 지난달 12일부터 이날까지 60살 이상 코로나19 확진환자는 34%로 집계됐다. 지난달 중순까지만 해도 10~20%대 선을 오갔는데 이후 꾸준히 늘어나는 양상이다.

수도권 최대 규모 집단감염으로 불거진 서울 성북구 사랑제일교회 관련 집단발병에서 첫 환자가 확인된 게 지난달 12일로 이후 이 교회와 서울도심집회, 의료ㆍ요양기관 등을 중심으로 번지면서 고령환자가 많이 나왔다.

특히 최근 사흘간 60살 이상 환자는 215명으로 이 기간 전체 환자의 44%가 넘는 수준이다. 고령 환자는 면역력이 떨어져 있거나 기저질환을 가진 경우가 많아 증상이 나빠질 가능성이 상대적으로 더 높다. 이날 기준 치료중인 위중ㆍ중증환자는 175명으로 이 가운데 60살 이상이 153명으로 87%가 넘는다.

최근 한달간 고령 환자의 감염경로를 보면, 종교시설과 관련한 환자가 27.5%로 가장 많았다. 기존 확진자와 접촉해 감염된 환자가 22.1%, 집회 관련 환자가 9.7% 정도였다. 22% 정도는 아직 감염경로가 확인되지 않았다.

정은경 중앙방역대책본부장은 이날 브리핑에서 "고위험군인 고령층은 코로나19 감염예방을 위해 더욱 각별히 주의해야 한다"며 "모든 종교행사는 비대면으로 안전하게 실시하고 이외 모든 대면모임과 행사, 단체식사도 하지 말아주길 요청한다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr