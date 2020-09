넥스트사이언스 "5000주 이상 보유자에게 콤부차 1박스 제공…주주 대상 감사 이벤트"

[아시아경제 유현석 기자] 코스피 상장업체인 넥스트사이언스는 홈페이지를 통해 국내 콤부차 시장에서 독보적인 1위를 유지하고 있는 기념으로 '주주 감사 이벤트'를 진행한다고 11일 밝혔다.

대상은 넥스트사이언스 주식 5000주 이상을 보유한 주주로 다음달 31일까지 보유 주식수에 대한 증빙을 이메일로 보내면 된다.

넥스트사이언스는 신청한 모든 주주들에게 ‘아임얼라이브 콤부차’ 1박스(12병)를 택배로 보내준다. 추가 구매를 원할 경우 주주 특별할인 혜택을 적용하여 일반 소비자가 대비 55% 가량 저렴한 가격으로 정기구독서비스(1~3개월간, 매주 1박스 배송)를 제공한다.

콤부차는 녹차, 홍차를 발효한 음료로 '아임얼라이브 콤부차'는 국내 시판 중인 콤부차 중 유일하게 국내에서 생산되고 있다. 발효과정에서 글루쿠론산, 비타민 B군, 아미노산, 효소, 항생물질, 알코올이 생성되는데, 프레시코는 4단계 발효를 통해 유해물질 배출을 톱는 글루쿠론산과 유해물질 생성 억제 성분인 DSL(D-saccharic acid-1,4-lactone)함량을 높인 제조공법을 개발해 국내외 특허출원을 완료했다.

넥스트사이언스는 "많은 주주와 고객들의 격려와 성원 덕에 공장 가동률이 100%에 육박하는 등 품절사태까지 일어나고 있는 상황"이라며 "이번 주주 감사 이벤트를 시작으로 다양한 주주 친화적인 행사를 통해 주주와 함께 동행하며 소통하는 기업으로 자리매김 할 것"이라고 밝혔다.

