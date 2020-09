[아시아경제 이민지 기자] 국제약품 국제약품 002720 | 코스피 증권정보 현재가 13,450 전일대비 200 등락률 +1.51% 거래량 2,702,889 전일가 13,250 2020.09.11 13:37 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 태반주사제 다! 항바이러스 효과 입증! 빨리 시작하세요!여름철 제초작업 조심하셔야 합니다! 미리 준비합니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 11일 MTROIZ KOREA와 98억원규모로 마스크 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 말 매출액 대비 8.82%에 해당한다.

