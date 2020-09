쌍용양회, 시멘트업계 최초 '가상현실 안전체험시스템' 도입

[아시아경제 김종화 기자]쌍용양회가 안전한 사업장 실현을 위해 생산공장에 가상현실 안전체험시스템을 도입했다.

쌍용양회가 도입한 가상현실 안전체험시스템은 크고 작은 설비가 쉼없이 가동되는 생산현장에서 언제든지 발생할 수 있는 끼임, 추락, 전도, 화재 등의 다양한 안전사고 상황을 작업자가 가상현실에서 직접 체험할 수 있도록 함으로써 자발적인 안전의식의 실천을 도모하기 위해 마련됐다.

지금까지의 안전교육은 대부분 과거의 사고 사례를 분석한 프리젠테이션이나 동영상 시청 등 수동적으로 진행돼 안전에 대한 경각심을 심어주고, 상황 발생시 신속한 대처 능력을 높이기에는 한계가 있었다. 그러나 가상현실 안전체험시스템의 도입으로 작업자의 안전의식을 한층 더 높일 수 있게 됐다.

가상현실 안전체험시스템에는 시멘트 생산현장 등 제조업뿐 아니라 건설과 서비스, 유해 위험기구 등에 대한 자료도 다수 포함돼 있다. 따라서 협력업체와 공장을 방문하는 외부 고객들도 체험할 수 있도록 했다. 주변에서 발생할 수 있는 안전사고 발생을 줄이고, 더 나아가 모두의 안전의식 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

쌍용양회 관계자는 "생산공장에 도입한 가상현실 안전체험시스템을 계열회사를 포함한 전국 사업장으로 확대할 계획"이라면서 "시멘트 생산현장에 특화된 사물인터넷 기술을 개발·적용해 보다 완벽한 안전관리시스템으로 정착할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

