대구시, 거리두기 위반 PC방 3곳 '집합금지' … 확진자 누계 7090명

11일 0시 기준 전날보다 1명 늘어…신규 확진자는 사랑의교회 확진자 접촉 20대女

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 10일 '집합금지' 및 '집합제한' 업소 146개소에 대한 경찰 합동 단속에서 거리유지 위반 등 방역수칙을 위반한 PC방 3개소를 적발해 '무관용의 원칙'에 따라 집합금지 행정조치를 내렸다고 11일 밝혔다.

13개반 29명으로 구성된 합동단속반은 '대구형 거리두기 2단계' 조치가 시행된 이후 특별 단속에 들어가, 지금까지 점검한 총 4207개소 가운데 45개소 집합금지, 5곳 영업정지, 29곳 과태료 부과 등 조치를 내렸다.

앞서 대구시는 거리두기 2단계 적용 시한을 당초 10일까지에서 20일까지 10일간 연장했다. 또한 방문판매 등 미등록?미신고 특수판매 분야에 대해서는 집합금지 기한을 10월15일까지 추가로 늘렸다.

한편, 11일 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 전날보다 1명 늘어난 7090명(지역감염 7015명, 해외유입 75명)이다.

전날 확진 판정을 받은 남구 거주 20대 여성은 동구 소재 사랑의교회 접촉자로 분류된 뒤 자가격리 해제 전 시행한 검사에서 양성 판정받았다. 이로써 사랑의교회 관련 누적 확진자는 43명으로 집계됐다.

