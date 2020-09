183개 공공기관, '추석 민생안정대책' 적극 뒷받침

[아시아경제 이광호 기자]183개 공공기관이 정부의 '추석 민생안정대책'을 적극 뒷받침한다.

기획재정부는 11일 추석 민생안정대책의 후속조치로 183개 공공기관에 지역경제 활성화, 취약계층 지원, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 시설 개방 등을 안내하고, 적극적으로 참여해달라고 요청했다.

우선 지역경제 활성화를 위해 한국도로공사, 사회보장정보원 등 53개 공공기관은 물품 구입비·공사대금 등을 추석 전에 지급하고, 성과급의 일부를 온누리 상품권, 지역사랑상품권으로 지급해 지역 소상공인을 지원한다.

직업능력개발원, 광물자원공사 등 36개 기관은 '1사 1촌' 자매결연, 우체국홈쇼핑, 공영홈쇼핑 등을 활용해 수해지역 농산물 소비를 촉진하도록 안내했다.

새만금개발공사, 원자력환경공단 등 39개 기관은 '전통시장 방문의 날'을 정해 임직원이 전통시장을 찾아 명절 제수용품 등을 구입하도록했다.

이와 함께 취약계층 지원을 위해 한국감정원, 자산관리공사 등 109개 기관은 아동 양육시설, 장애인 복지관 등에 성금 및 위문품을 전달한다.

공무원연금공단, 보건의료인국가시험원 등 34개 기관이 쪽방촌 거주민 등 취약계층에 마스크, 손소독제 등을 전달하고, 명절 음식을 비대면으로 포장·배달한다.

한국마사회, 건강보험공단 등 33개 기관은 태풍·집중호우 피해지역에 생필품, 가전제품 등을 제공하고, 현장 피해복구활동을 지원한다.

이외에도 코로나 바이러스 감염증 확산 방지를 위해 박물관 전시관 등은 예약제로 제한적으로 운영하다. 고속도로 휴게소 및 열차역 등 다중이용시설에 발열체크 및 마스크 의무착용을 철저히 확인하고, 식사 테이블 등에 가림막을 설치한다.

