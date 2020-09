애플 3% 추락·고점 못지킨 테슬라·니콜라는 사기의혹

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 고용지표에 대한 실망감과 기술주 하락이 뉴욕증시를 다시 끌어내렸다.

10일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 405.89포인트(1.45%) 하락한 2만7534.58에, S&P 500 지수는 59.77포인트(1.76%) 내린 3339.19에, 나스닥 지수는 221.97포인트(1.99%) 하락한 1만919.59에 장을 마감했다.

하루전 반등에 성공했던 나스닥은 다시 큰 폭으로 하락하며 기술주 조정이 아직 끝나지 않았음을 예고했다.

대장주 애플은 장 초반 2%대의 상승세를 보였지만 오후들어 약세로 반전, 3.3%의 하락세를 보였다.

테슬라도 장중 9%나 상승했다 하락 반전하는 극심한 변동성을 나타냈다. 테슬라 주가는 1.4% 상승마감했다. 테슬라의 주가는 이틀전 21%나 하락한 후 하루전에는 10%에 가까운 상승세를 보이는 등 연일 불안한 불안한 장세를 이어가고 있다.

이날 수소트럭 업체 니콜라 주가는 공매도 세력의 공세속에 11%가 하락했다. 공매도 투자업체가 니콜라의 사업내용에 대해 수십 개의 거짓말에 기반한 복잡한 사기라고 주장한 보고서를 발표한 영향으로 풀이됐다. 니콜라는 앞서 GM의 11% 지분 참여를 재료로 34%나 상승한 바 있다.

10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2%(0.75달러) 떨어진 37.30달러에 장을 마감했다. 12월 인도분 금은 온스당 0.5%(9.40달러) 오른 1964.30달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr