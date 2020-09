울릉군, 정부에 '특별재난지역 우선 선포' 건의…태풍 피해 546억 이상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울릉군은 제9호 태풍 '마이삭'과 제10호 '하이선' 피해를 조속하게 복구, 하루 빨리 지역민생이 안정을 되찾도록 특별재난지역으로 우선 선포해줄 것을 정부에 공식 건의했다고 10일 밝혔다.

지난 3일 울릉도를 관통한 태풍 '마이삭'은 최대 풍속 초속 32.5m, 최대파고 19.5m을 기록하며 기상관측 이래 가장 높은 파고를 기록하며 깊은 생채기를 남겼다.

해안가 주택이 파손 침수되고 독도를 왕복하는 여객선(돌핀호310톤, 정원 390)과 어선 등 선박이 침몰하고 항만과 일주도로 등 주요 기반 시설이 완전 초토화 되는 등 사상 유래 없는 막대한 피해를 입혔다.

이로 인해 울릉도의 주요 여객 수송은 물론, 주민의 생필품 등 울릉의 주요 물류를 담당하는 울릉(사동)항의 방파제가 220m 가량 유실됐다. 또한 남양항 방파제 또한 50m 유실되는가하면, 주민 생계에 절대적으로 필요한 울릉일주도로도 14개소가 2㎞ 가량 파손됐다. 전체 피해액이 NDMS(국가재난관리시스템)입력 기준으로 546억에 달한다.

정확한 피해액은 지난 9일 정세균 국무총리의 방문과 함께 파견된 피해조사단(행정안전부 3명, 경북도 1명)이 신속하게 파악하고 있는 가운데 피해액의 규모는 더 늘어 날 것으로 예상된다.

이같이 피해예상금액이 특별재난지역선포기준 75억원을 훨씬 초과함에 따라 '재난 및 안전관리기본법 시행령 제69조'에 의거 최종 피해금액이 확정되기 전에 예비조사를 거쳐 특별재난지역으로 우선 선포해 줄 것을 건의했다는 게 울릉군의 설명이다.

특별재난지역은 지역대책본부장인 울릉군수의 요청에 따라 국무총리가 위원장으로 있는 중앙안전관리위원회의 심의를 거쳐 중앙대책본부장의 선포 건의를 통해 대통령이 선포한다.

김병수 울릉군수는 "특별재난지역으로 우선 선포되면 태풍피해로 실의에 빠진 울릉주민들이 용기를 얻고 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있는 계기가 될 것"이라며 태풍피해 응급복구에 전 행정력을 집중해 나갈 것을 다짐했다.

