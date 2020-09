화제의 '제시카 노타로' 누구?…전 남친 황산 테러 피해자

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 베니스 영화제에서 스포트라이트를 받은 모델 겸 가수 제시카 노타로의 과거가 알려지면서 화제다.

9일(현지 시각) 이탈리아 베니스에서 제77회 베니스국제영화제 레드카펫 행사에 제시카 노타로가 참석했다.

이날 제시카 노타로는 황금빛 안대를 착용해 상처를 가리고 화려한 홀터넥 스타일 드레스로 아름다움을 과시했다. 그는 인스타그램에 "굿나잇"이라는 글과 함께 셀카를 올리기도 했다.

앞서 제시카 노타로는 2017년 헤어진 남자친구로부터 황산 테러 습격을 받고 얼굴이 녹아내리는 끔찍한 사고를 당했다. 전 남자친구는 그에게 지속적인 스토킹, 협박, 자살 소동, 염산 테러 위협을 가한 것으로 알려졌다.

제시카 노타로는 현지 방송에서 자신의 얼굴을 공개하며 "그가 내게 한 짓을 봐라"라며 "이건 사랑이 아니다"라고 폭로하기도 했다. 화상으로 인한 손상 정도가 심한 이마와 관자놀이 등의 부위는 피부 재건을 위해 여러 차례 수술을 거친 것으로 전해졌다.

한편, 제시카 노타로는 지난 2007년 미스 이탈리아 최종전에 올라 현재 모델, 가수, 동물 조련사 등으로 활동 중이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr