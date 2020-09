4가지 재난은 왜? 어떻게? 어디서? 오나

[아시아경제 이진경 기자] 가뭄, 홍수, 태풍, 산불 등 우리 주변엔 인간이 제어할 수 없는 자연재해가 끊임없이 발생하고 신종 바이러스가 세계적으로 유행해 수많은 사상자가 나오고 있습니다. 과거가 아닌 현재진행중인 재난 앞에 인간은 과연 무엇을 할 수 있을까요? 미래 인류의 생존을 위협하는 현실 가능한 4가지 재난을 들여다보겠습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr