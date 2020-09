삼성물산, 유해물질 누출 조기감지 기술개발…"녹색기술 선정"

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산 건설부문은 화학물질에 실시간으로 반응하는 도료를 통해 유해물질 누출을 즉각 감지·대응할 수 있는 기술을 개발했다고 10일 밝혔다. 삼성물산은 이를 통해 관련 산업시설에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 계획이다.

삼성물산이 개발한 '산·알칼리 화학물질 누출 조기감지' 기술은 화학물질과 접촉할 경우 화학반응을 일으켜 색이 변하는 유해물질 반응 도료를 통해 누출을 실시간으로 감지할 수 있다. 도료는 순수 국내 기술로 개발했다. 산·알칼리·중성 화학물질의 누출을 동시에 감지할 수 있다.

화학물질 시설물 표면에 유해물질 반응 도료를 바르면 화학물질이 누출될 경우 누출 부위의 표면 색상이 변한다. 이런 색 변화를 색변화 자동 인식 카메라가 감지해 관리자에게 자동으로 경보를 전달하고, 배기 시스템과 밸브를 자동으로 제어해 즉각 조치한다.

기존에는 유해물질 누출사고가 발생하면 안전관리자가 확인하는데 시간이 걸려 인명·재산 피해가 커졌지만 이 시스템을 활용하면 신속한 대응이 가능해진다. 특히 대용량 화학물질을 다루는 사업장과 작업자 접근이 어려운 위혐 지역을 관리할 때 효과적일 것으로 기대된다.

이번 기술은 이 같은 효과를 인정받아 환경부에서 인정하는 녹색기술로 선정됐다. 녹색기술을 보유한 회사는 공공공사 입찰참가자격 사전심사(PQ) 시 2점 가점이 주어진다. 삼성물산은 도료에 전도성 물질을 혼합해 누출여부를 전기신호로 판별하는 기술을 특허 출원 신청했다.

