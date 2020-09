휠라, 웨이블렛 알파 디지털 화보 공개

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 스포츠 브랜드 휠라가 브랜드 대표 퍼포먼스 러닝 슈즈 '웨이블렛 알파'의 디지털 화보를 10일 공개했다.

이번 화보는 ‘즐거운 달리기의 시작’이라는 테마 아래 다양한 컬러의 웨이블렛 알파를 신고 달리는 러너들의 모습을 담아냈다. 눈으로만 봐도 청량한 기분이 드는 푸른 하늘, 맑은 바다 옆 해안도로, 공원 등에서 달리는 러너들의 행복한 모습을 랜선으로나마 즐기며 만끽할 수 있도록 했다.

화보 속 러너들의 역동적인 모습은 에너지 넘치는 색감의 러닝웨어와 만나 보는 이들에게 러닝의 즐거움을 간접적으로 전달하며 ‘혼러닝’, ‘언택트 러닝’ 아이템으로 부상한 웨이블렛 알파의 다양한 매력까지 느낄 수 있다.

화보 속 주인공인 웨이블렛 알파는 휠라 자체 신발 연구센터 휠라 글로벌 랩의 '에너자이즈드 2.0 알파' 미드솔 기술을 새롭게 적용한 퍼포먼스 러닝 슈즈다. 기존 휠라 에너자이즈드 미드솔보다 튼튼한 반발성과 탄성을 갖춰 러닝 시 최적의 착용감을 제공하며, 뛰어난 쿠셔닝과 경량성으로 러닝은 물론 가벼운 아웃도어 활동에도 제격이다.

휠라는 이번 화보와 함께 웨이블렛 알파의 컬러를 추가 선보였다. 기존 베이지, 블랙, 블랙·화이트, 화이트·블루·레드 컬러 외에 파스텔 컬러가 더해졌다. 핑크, 바이올렛, 옐로 등 추가된 색상 스펙은 스타일리시한 러닝룩을 완성시키고 보다 즐거운 러닝을 만끽할 수 있게 돕는다.

이번 디지털 화보는 휠라 공식 페이스북, 인스타그램, 트위터 및 유튜브와 홈페이지를 통해 확인 가능하며, 퍼포먼스 러닝슈즈 웨이블렛 알파는 휠라 공식 온라인몰과 전국 휠라 매장에서 구매할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr