충남, 유효걸 초상 등 ‘도 유형문화재’ 지정

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 유효걸 초상과 교서 일괄 등 8건을 유형문화재 및 기념물, 문화재자료로 지정했다.

10일 도에 따르면 지정된 도 유형문화재는 ▲유효걸 초상과 교서 일괄(제253호) ▲천안 은석사 아미타불회도와 초본(제254호) ▲공주 학림사 호법론(제255호) ▲아산 삼도수군해방총도(제256호) ▲아산 현종정미온행망천도병풍(제257호) ▲당진 성당사 제석천도(제258호) 등 6건이다.

또 도 기념물에는 태안읍성(제195호), 도 문화재자료에는 아산 송암사 석조여래입상(제425호)이 각각 지정됐다.

이중 유효걸 초상과 교서 일괄은 1624년 이괄의 난을 진압한 공으로 진무공신에 책록된 무관 유효걸의 초상과 유효걸 진무공신 교서, 유효걸 시호교지, 유효걸처 추증교지 등이 포함됐다. 이 문화재는 17세기 공신화상의 전형적 도상과 화법의 특징을 볼 수 있다는 점에서 역사적 가치를 높게 평가 받는다.

천안 은석사 아미타불회도와 초본은 19세기 중엽 마곡사에서 활동한 봉은(奉恩)과 화승들의 화적을 보여주는 불화로 초본에서 불화 완성까지의 과정을 알 수 있어 미술사적 가치가 높은 귀중한 자료로 손꼽힌다.

공주 학림사 호법론은 고려 말과 조선시대의 불교·유교 간 관계 등을 살펴볼 수 있는 중요 자료다. 인쇄 상태를 고려했을 때 14세기 말 충주 청룡사에서 목판본으로 간행한 책을 조선 후기에 인쇄한 후쇄본인 것으로 전해진다.

아산 삼도수군해방총도는 19세기 초 조선왕조의 해방(海防) 체제를 보여주는 지도와 전력 통계를 대형 병풍에 담은 현존 유일의 시각자료로 임진왜란 이후 강화된 삼남지역 해방의 거점 통제영을 중심으로 충청·전라·경상 지역에 포진한 수영(水營)과 해진(海鎭), 도서(圖書) 등 행정·군사·지리 정보가 상세히 담긴 8폭의 병풍이다.

아산 현종정미온행망천도병풍은 17세기 관료들 사이에 수요가 증가한 병풍 중 현존하는 최고(最古)의 망천도로 구체적인 제작 경위와 관련 인사의 면면, 그림의 주제 등이 담겨 학술·문화적 가치가 크다.

당진 성당사 제석천도는 1775년 당진 초락도 혜운암에서 제작된 불화로 18세기 후반 도내 불화의 다양한 화풍의 공존을 볼 수 있는 작품이다.

도 관계자는 “각 시·군과 협력해 도 지정문화재가 체계적으로 보존·관리될 수 있게 하겠다”이라며 “도는 앞으로도 학술·예술적으로 가치 있는 문화재를 적극 발굴해 도내 문화유산의 위상을 높여갈 것”이라고 말했다.

