서울대 의대 본과 4학년 81% "동맹휴학·국시 거부 그만해야"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 서울대학교 의과대학 본과 4학년 학생의 81%가 동맹휴학과 의사 국가고시 실기시험을 계속 거부하는 단체행동에 반대하는 것으로 파악됐다.

8일 서울대학교병원 교수 비상대책위원회에 따르면 서울대 의대 학생회는 재학생 884명을 대상으로 동맹휴학과 의사 국가고시 응시를 거부하는 데 대한 내부 설문조사를 벌였다.

재학생 745명(84%)이 참여한 설문조사 결과 70.5%가 "현시점에서 단체행동(동맹휴학·국시 거부)을 지속하지 않았으면 좋겠다"고 답했다. 특히 올해 의사 국시를 치러야 하는 본과 4학년은 81%가 단체행동 지속을 반대했다. 본과 4학년 학생 가운데 80%가 이 설문에 참여했다.

본과 3학년은 75%, 본과 2학년은 60%, 본과 1학년은 55%가 각각 단체행동을 지속하지 않기를 바란다고 답했다. 예과 1학년과 2학년은 단체행동 지속을 반대하는 응답이 각각 86%와 70%였다.

다만 서울대 의과대학 학생회는 이러한 내부 의견에도 불구하고 공식 입장을 내지 않고 있다.

