[아시아경제 정동훈 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자가 3일만에 500명대로 늘었다.

일본 공영방송 NHK의 집계에 따르면 8일 오후 6시 30분까지 일본 전역에서 507명의 코로나19 확진자가 추가로 파악됐다. 일본 내 코로나19 누적 확진자는 7만3540명에 이르렀다.

일본의 하루 코로나19 추 가 확진자는 지난 5일 599명에서 6일 451명, 전날 294명으로 감소한 바 있다.

