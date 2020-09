[아시아경제 김흥순 기자] 한국거래소는 카카오게임즈의 코스닥 시장 신규 상장을 승인했다고 8일 밝혔다. 상장일은 오는 10일이며 공모가는 2만4000원이다. 공모 주식수는 1600만주, 공모 금액은 3840억원, 상장 주식수는 7320만4731주다.

