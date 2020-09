중국, 코로나19 전쟁에서 승리…사실상 종식 선언(종합)

시 주석, "코로나19는 100년간 세계에서 발생한 가장 강력한 전염병"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가주석이 8일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과의 전쟁에서 중국이 '전략적 성과'를 거뒀다고 밝혔다.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 인민대회당에서 열린 전국 코로나19 방역 표창대회에서 "지난 8개월여 동안 우리 당은 전국 각 민족과 인민을 단결시키고 이끌어 코로나19와 대전을 치렀다"면서 "고단하고 힘든 역사적 큰 시험을 거쳐 거대한 노력을 쏟아부어 코로나19 전쟁에서 중대하고 전략적인 성과를 거뒀다"고 말했다.

시 주석은 "전염병과의 투쟁을 통해 중국의 정신과 저력, 책임을 완전히 입증했다"며 전략적 성공의 공을 인민에게 돌렸다.

시 주석은 "코로나19와의 대전에서 공을 세운 모범적인 인물들에게 공화국 훈장과 국가 영예 칭호를 표창한다"면서 "코로나19와 투쟁에 적극적으로 참전한 당, 정부, 공안, 군대, 언론, 홍콩ㆍ마카오ㆍ대만 교포와 해외 화교 동포에게도 진심 어린 감사를 표한다"고 말했다.

시 주석은 또 "코로나19는 100년간 세계에서 발생한 가장 강력한 전염병"이라며 "코로나19의 갑작스러운 발병은 인민 생명과 안전, 건강에 중대한 위협이 됐다"고 덧붙였다.

◇중국 코로나19 전쟁 승리…사실상 종식 선언 = 시 주석의 이날 연설은 중국에서 한 달 가까이 코로나19 확진자가 나오지 않은 상황에서 대내외적으로 사실상 코로나19 종식을 선언하고 자축하는 의미로 풀이된다.

또 미국 등 전 세계에서 여전히 코로나19가 확산하는 가운데 전쟁 승리를 선언, 중국 사회주의 체제의 우월성을 대내외에 과시하는 의미도 있다.

중국 본토에선 지난달 16일 이후부터 확진환자가 나오지 않고 있다. 해외 유입을 제외하면 확진 환자 '0명' 국가이다.

외교가 한 소식통은 "중국은 9월 중으로 코로나19 이전 상황으로 전면 정상화한다는 목표를 세우고 있다"면서 "이는 사실상 코로나가 중국에서 종식됐고, 산발적으로 발생해도 즉각 막을 수 있다는 자신감이 반영돼 있다"고 전했다.

하지만 중국의 코로나19 전쟁 승리는 다소 성급하다는 분석도 나온다. 중국은 5월 말 양회(兩會ㆍ전국인민대표대회와 전국인민정치협상회의)를 개최하고 6월 7일 코로나19 백서까지 발간하면서 "큰 전략적 성과를 냈다"고 자화자찬했다.

하지만 그 후 며칠 뒤인 6월 11일 수도 베이징에서 코로나19 집단 감염이 터지면서 중국에서 코로나19에 대한 성과 언급이 갑자기 사라졌다. 산파디 시장에서 발생한 베이징 코로나19 집단 감염은 코로나19 종식을 앞뒀던 중국에 큰 충격을 줬고 중국 정부는 베이징 시민 1000여만명을 대상으로 핵산 검사를강행하며 총력 대응에 나서 7월 6일에야 방제에 성공했다.

◇코로나19 진정한 승자는 시진핑 = 중국 공산당 기관지 인민일보는 코로나19 방역 유공자 표창대회를 앞두고 시 주석의 전염병 대처 능력과 지도력을 부각시켰다.

인민일보는 또 중국은 역사상 유례가 없는 감염병과의 전쟁에서 승리했다며 보다 풍요로운 삶을 위해 인민이 단결하고 결집해야 한다고 강조했다.

인민일보는 이날 코로나19 확산 및 방역 및 통제 과정, 중국 지도부의 대처 능력 및 성과를 대대적으로 보도했다.

인민일보는 특히 시 주석의 코로나19 대처 능력 및 성과를 집중 조명했다. '중요한 순간 중요한 선택, 시 주석 우한 폐쇄 결정'이라는 제목의 기사에서 대규모 바이러스 확산을 효과적으로 차단하기 위한 시 주석의 결정적인 조치였다고 평가했다.

인민일보는 또 '무너지지 않는 강력한 힘을 모으자'라는 기사에선 14억 인구를 가진 중국이 코로나19 확산을 통제할 수 있었던 배경에는 중국 사회주의 체제의 우월성, 중국 공산당의 지도력이 있었기에 가능했다며 중국의 정치 체제 우월성을 과시했다.

인민일보 1면에 배치된 사설은 한발 더 나가 바이러스와의 전쟁이 민족 부흥의 새로운 정신적 비석을 만들었다며 민족 우월성까지 드러냈다.

인민일보는 "중국이 감염병과의 전쟁에서 발휘한 능력을 국제 사회가 봤다"면서 "중국의 감염병 통제 능력은 앞으로 전염병과의 전쟁 역사에 롤모델이 될 것"이라고 자신했다.

인민일보는 코로나19 극복과정과 성과, 인민의 고통 감내 등을 중심으로 기사를 내보냈지만 핵심은 시 주석에게 맞춰져 있다. 코로나19 발병 초기부터 통제 가능한 단계까지 시 주석이 지도력이 있었기에 가능했다는 게 이날 보도된 인민일보 모든 기사의 뼈대다.

외교가 한 소식통은 "중국의 사회체제상 미ㆍ중갈등으로 민심 이반은 일어나지 않는다"면서 "오히려 시진핑 주석을 중심으로 중국 인민이 더욱 단결하는 효과가 나타나고 있다"라고 설명했다. 표창대회 역시 그 효과를 극대화하기 위해 중국 정부가 설계한 것이라고 덧붙였다.

