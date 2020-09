제주도 ‘제주 돼지고기 인증점’ 37개소 지정

100% 제주산 돈육 사용 음식점 신규 확정…현지점검 등 사후관리 강화

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주도는 수입산 또는 타시·도산 돼지고기가 제주산으로 둔갑, 판매되는 것을 방지하기 위해 ‘제주 돼지고기 인증점’ 제도를 도입했다.

8일 제주도에 따르면 도내 육가공업체를 통해 100% 제주산 돼지고기를 공급받아 운영하는 도내·외 음식점을 대상으로 서류 및 현장심사를 거쳐 ‘제주 돼지고기 인증점’으로 지정하고 있다.

제주 돼지고기 인증점은 월 1회 이상 공급업체로부터 제주산 돼지고기 사용 여부를 정기적으로 점검받아야 하며, 연 1회 이상 도·행정시로부터 이행 실태 점검을 받게 된다.

특히, 제주도는 연말까지 동물위생시험소, 행정시와 합동으로 제주 돼지고기 인증점에 대한 위생관리 실태 등 현지 점검을 불시에 하는 등 사후관리도 강화할 계획이다.

제주도는 도청 홈페이지 등을 통해 제주산 돼지고기 인증점 지정 내역 등을 소개하고, 소비자들이 제주산 돼지고기 음식점 이용을 적극 홍보할 계획이다.

전병화 도 농축산식품 국장은 “제주 돼지고기 인증점 지정을 통해 타시·도산 돼지고기의 제주산 둔갑 판매를 예방하고 있다”면서 “청정 제주산 돼지고기의 소비 확대를 위해 제주 돼지고기 인증점을 확대 지정해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr