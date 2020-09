김광수 농협금융 회장, 'NH-아문디 100년 기업 그린코리아 펀드' 가입

기업의 지속가능성을 ESG측면에서 분석해 투자하는 펀드. K-뉴딜 관련 투자 선도 기대

김 회장, 전 국민의 K-뉴딜 참여 붐 조성과 그린ㆍ환경산업 투자 활성화를 위해 나서

[아시아경제 조강욱 기자] 김광수 NH농협금융지주 회장이 그린산업에 투자하는 펀드에 가입해 정부가 추진하는 '한국판 뉴딜' 지원에 나섰다.

NH농협금융은 8일 김 회장이 서울 중구 농협은행 본점에서 국내주식형 ESG 상품인 'NH-아문디(Amundi) 100년 기업 그린코리아 펀드'에 가입했다고 밝혔다.

NH농협금융 계열사인 NH-아문디자산운용에서 지난 3일 출시한 이 펀드는 기업의 재무요인 외에 지속가능성을 ESG 측면에서 분석해 투자한다. 특히 개선과 성장성이 가시화되고 있는 '그린(환경)' 테마에 집중적으로 투자한다. 그리고 정부의 뉴딜 정책에 따른 수혜가 예상되는 5G, 2차전지, 수소ㆍ전기차, 풍력 관련 기업 등이 주로 담길 전망이다.

NH농협금융은 전 국민의 K-뉴딜 참여 붐 조성과 그린ㆍ환경 산업 투자 활성화 지원을 위해 이 펀드에 400억원의 초기 운용자금을 지원했다. 또 운용보수의 20%를 공익기금으로 적립해 사회공헌활동과 공익사업에 지원할 예정이다.

김 회장은 펀드 가입 후 "국내 최초 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업에 투자하는 '필승코리아 펀드'로 검증된 NH-아문디자산운용의 우수한 리서치 및 운용역량을 바탕으로 이 펀드가 K-뉴딜 관련 투자를 선도할 수 있기를 기대한다"며, "전 계열사가 힘을 모아 대한민국의 100년 미래를 주도할 K-뉴딜을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

이날 함께 한 배영훈 NH-아문디자산운용 대표는 "'100년 기업 그린코리아 펀드'는 지난 1년간 공들여 준비한 상품으로, 필승코리아 펀드와 함께 사회적 책임감을 갖고 최선을 다해 운용하겠다"고 말했다.

앞서 NH농협금융은 지난 3일 한국판 뉴딜 정책에 적극 동참하기 위해서 2025년까지 총 13조8000억원 규모의 금융지원을 추진하겠다는 계획을 발표했다. 특히 NH농협금융만이 가진 농산업금융에서의 역량을 발휘해 '농업의 그린화'를 달성하겠다는 의지를 밝혔다. 친환경 스마트팜 농가 및 친환경 농식품기업에 총 5조5000억원를 지원할 계획이다.

