제이엘케이는 정보통신산업진흥원, 피씨엘과 3억1000만원 규모의 '인공지능(AI) 기반 진단키트에서 비정형 이물질 제거를 통한 진단검사 시스템 개발' 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 134%다. 계약 종료일은 12월31일이다.

