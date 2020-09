이탈리아 규제당국, 애플·구글 불공정 거래 들여다본다

[아시아경제 권재희 기자] 이탈리아 규제당국이 애플과 구글, 드롭박스에 대해 이용자 정보를 무단으로 수집해 상업적 용도로 이용했는지 여부를 밝히기 위한 조사에 착수했다고 7일(현지시간) CNBC가 보도했다.

보도에 따르면 이탈리아 공정거래위원회(AGCM)는 애플의 아이클라우드, 구글의 클라우드 스토리지서비스, 드롭박스의 총 6건의 불공정 거래 및 부당계약 규정과 관련한 조사를 개시했다.

이탈리아 AGCM은 이들 업체들이 자사의 서비스가 소비자 데이터를 어떻게 수집하고 상업적용도로 이용할지 제대로 표시하지 않은 것으로 보고 조사를 진행 중이다.

드롭박스의 경우 서비스 계약 해지를 위한 구체적 정보를 제공하지 않았다는 의혹도 제기됐다.

이탈리아 규제당국의 이번 조사는 유럽연합(EU)이 기술회사들의 약관을 명확히하고 소비자들에 대해 사생활 보호를 강화하도록 압력을 가한데 따른 것이다.

이에 따라 페이스북은 지난해 EU의 압박으로 인해 약관을 바꾸기로 합의하기도 했다.

유럽 각국은 구글과 애플, 페이스북, 아마존 등 미국 IT공룡들에 대한 디지털세 부과 움직임을 구체화 하는 가운데 나온 것으로 더욱 주목받고 있다.

한편 문제가 불거진 업체들은 이탈리아 규제당국의 조사와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.

