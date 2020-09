트럼프의 노동절 메시지 "中 의존 끊겠다"‥관세 및 디커플링 언급

트럼프, 노동절 맞아 中-바이든 연계해 맹폭

"미국이 준 돈으로 중국 군사력 강화"

"모든 나라가 미국 뜯어먹어…믿을 수 없는 일"

바이든은 "나는 노조라는 단어를 두려워하지 않아"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 중국에 대한 의존을 끊겠다면서 고율 관세 부과와 디커플링(decouplingㆍ탈동조화)을 거론했다. 노동절을 맞아 노동자층을 겨냥한 발언으로 풀이되지만 중국을 겨냥한 압박수위를 높여 주목된다.

트럼프 대통령은 이날 당초 예정에 없던 브리핑을 통해 "노동절은 우리가 중국으로 부터 당해온 것을 말하기 좋은 시점이다. 중국이 해온 것처럼 우리(미국)를 뜯어먹은 나라가 어디에도, 언제도 없었다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "그들은 멍청한 사람들을 이용했고 바이든이 멍청한 사람이다"고 주장하며 중국과 조 바이든 민주당 대선후보를 연계하며 맹공을 퍼부었다. 트럼프 대통령은 바이든 후보가 중국편에 있다고 지속적으로 주장해왔다.

그는 이어 "그들(중국)은 강력한 군을 구축하고 있다. 내가 우리 군사력을 강화해서 아주 운이 좋았다. 그렇지 않았으면 지금쯤 중국에 추월당했을 것이고 끔찍한 일"이라고 했다.

그러면서 "우리는 핵능력의 전선에서 훨씬 앞서 있다. 우리의 핵능력을 강화했는데 쓸 일이 없기를 바란다"면서 "하지만 중국은 우리가 준 돈을 군사력 강화에 쓰고 있다. 따라서 '디커플(decouple)'은 흥미로운 단어"라고 말했다.

트럼프 대통령은 "그들과 거래하지 않으면 수십억 달러를 잃지 않을 것이고 그걸 디커플링이라고 한다"면서 "그들은 우리 돈을 가져가고 항공기와 선박, 로켓, 미사일 구축에 쓴다. 그리고 바이든은 그들의 노리개가 돼 왔다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 11월 대선을 미 역사상 가장 중요한 선거라고 지칭하면서 "내 행정부 하에서 우리는 미국을 전세계 제조업의 초강대국으로 만들 것이다. 디커플링이든 엄청난 관세를 부과하든 우리는 중국에 대한 의존을 완전히 끊을 것"이라고 강조했다.

이날 발언은 재선에 승리할 경우 디커플링까지 동원해 대중국 압박을 최고조로 끌어올릴 가능성을 언급한 것이라 주목된다. 그는 종종 인터뷰나 브리핑을 통해 중국과의 디커플링 가능성을 거론하기는 했다. 관세부과는 이미 수차례 중국에 대한 압박수단으로 활용해왔다.

트럼프 대통령은 이날 브리핑에서 "친구든 적이든 상관없이 모든 나라가 우리나라를 뜯어먹었고 솔직히 믿을 수 없는 일"이라고 언급하기도 했다.

반면 이날 조 바이든 민주당 대선 후보는 자신이 노동자들의 편에 설 것이라는 메시지를 설파하는데 주력했다.

바이든은 화상 메시지를 통해 "나는 당신들이 격어보지 못한 가장 강력한 노동자편의 대통령이 될 것"이라며 "나는 노동조합이라는 단어를 말하는 것을 두려워해본 적이 없다. 내가 백악관의 주인이 되면 우리는 노동조합이라는 단어를 더 많이 듣게 될 것"이라고 주장했다. 이는 당선시 친 노조정책 펴겠다는 의미로 풀이된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr