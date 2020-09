[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오후 제10호 태풍 ‘하이선’과 관련한 안전사고 발생의 최소화를 위해 도림천 현장점검을 진행했다.

채 구청장은 이날 태풍의 영향으로 많은 비가 내려 물고임 현상이 심한 영등포시장역과 빗물받이 상습 막힘 구간을 둘러보고, 시설관계자에게 주민 불편 없도록 신속한 조치를 당부했다.

이어 도림천과 안양천을 찾아 수위와 출입통제 상황을 직접 확인하고 차단막 설치 등 철저한 안전대책을 당부했다.

