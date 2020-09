태풍 '하이선'에 2명 실종·5명 다쳐…이재민 78명

[아시아경제 오현길 기자] 제10호 태풍 '하이선'의 영향으로 이재민 78명이 발생한 가운데 2명이 실종되고 5명이 다쳤다.

경주 월성원전 터빈발전기 2기가 정지되는 등 시설피해가 속출했고 농경지 피해면적은 3557㏊에 달했다.

7일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 하이선으로 인한 인명피해는 이날 오후 7시30분 기준으로 실종 2명, 부상 5명으로 집계됐다.

이날 오전 강원 삼척시에서 석회석 업체 직원인 40대 남성이 석회석 채굴 후 철수하다 배수로에 휩쓸려 실종됐고, 경북 울진에서는 트랙터를 타고 다리를 건너던 60대 주민이 하천 급류에 휘말려 실종됐다.

또 부산에서 강풍으로 차량이 뒤집히면서 주민 1명이 경상을 입는 등 5명이 다쳤다.

이재민은 경주 지역 집계 오류를 정정하면서 47세대 78명으로 줄었다. 이 중 33명은 아직 귀가하지 못하고 있다.

시설 피해는 공공시설 423건, 사유시설 362건 등 모두 785건으로 늘었다. 아직 집계가 진행 중이어서 피해 규모는 더 커질 가능성이 있다.

공공시설 가운데 경주 월성원자력발전소 2·3호기 터빈발전기가 이날 오전 8시 38분과 9시 18분께 차례로 정지했다. 중대본은 낙뢰로 인해 보호계전기가 작동하면서 터빈발전기가 자동정지됐다.

도로침수 80건, 방파제 등 항만시설 파손 9건, 하천 관련 6건, 사면 유실 5건, 가로수 쓰러짐 등 기타 320건의 공공시설 피해가 발생했다. 농작물 피해 면적은 3557㏊, 비닐하우스 피해는 9㏊로 집계됐다.

대구·강원·부산 등에서 도로 56곳의 통행이 제한됐고 영동선 영주∼강릉 구간과 태백선 제천∼백산 구간 등 철도 2개 노선의 열차 운행도 중지됐다.

여객선 운항은 87개 항로 114척이 통제됐고 항공기는 공항 11곳에서 341편이 결항했다.

