창원시, 7121억원 규모 ‘제2회 추경예산’ 편성

일자리 사업, 감염병 방역체계 강화 사업 등 우선 초점

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 시민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 7121억원 규모의 추가경정예산안을 7일 시의회에 제출했다.

제2회 추경예산 규모는 4조2919억원으로 기정예산 3조5798억원 대비 19.89% 증가한 것이다.

일반회계는 4647억원, 특별회계는 2474억원 규모이다. 이는 예산 편성 후 추경예산 성립 이전 우선 사용을 위해 편성하는 예산인 성립 전 예산으로 정부 긴급재난지원금 2670억원이 포함됐다.

세출예산은 정부 추경 등 국·도비 보조사업에 대한 시비 부담과 조직개편 등에 따른 법정·의무적 경비가 우선 반영됐고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 선제 대응하기 위한 일자리 사업, 감염병 방역체계 강화 사업 및 지역경제 활성화 사업에 초점을 맞춰 편성됐다.

먼저 한국형 뉴딜사업 등 핵심정책 이행 사업으로 공공건축물 그린 리모델링 사업 7억원, 재해위험 조기 경보시스템 정비사업 3억원, 전기차·수소차 구매지원 사업 260억원, 스마트 홍수관리시스템 구축 3억원이 투입될 예정이다.

또한, 감염병 방역체계 강화를 위한 호흡기전담클리닉 설치사업 9억원, 예방접종 사업비 24억원 및 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 누비던(창원사랑 상품권) 발행사업 91억원, 취약계층과 실직자 대상의 희망 근로 지원사업 145억원, 고용안정 선제대응 패키지 지원사업 42억원, 자활 근로 사업 17억원 등도 편성했다.

마지막으로 일몰제 공원시설 보상 430억원, 북면 지역 공공도서관 건립 사업 10억원, 전지훈련특화시설 설치사업 30억원, 구산해양관광단지 기반시설 조성사업 40억원, 여좌지구 도시개발사업 20억원, 안민터널 낡은 시설 정비 사업 9억원, 사화공원 등 보상비 1604억원 등 긴급한 현안사업 및 시민편의시설 사업도 반영됐다.

허성무 창원시장은 “이번 추가경정예산은 코로나19 장기화에 선제적으로 대응하고자 지역경제 활성화 및 시민 체감형 사업에 먼저 초점을 두고 편성했다”며 “하반기에는 이를 토대로 적극적 집행을 통해 경기 부양에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

