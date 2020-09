[드링킷] 술과 함께 곁들일 책 추천 5

마음의 양식을 쌓는 일에 술이 빠질 순 없지!

꼼짝없이 집에서 여가생활을 보내야 하는 요즘. 이제 넷플릭스도 질렸고, 유튜브도 질렸다면? 마음의 양식을 쌓는 건 어떨까? 양식을 쌓는 일에 술이 빠지면 섭섭할 테니 드링킷에서 술과 함께 책을 읽는 당신을 위해 '책맥'에 어울리는 도서들을 소개한다. 서점을 지나다니면서 눈여겨 본 책이 없을 땐, 이 글이 도움이 될 것이다. 뻔한 베스트셀러 대신 술 마실 때 읽으면 좋은 책 5권을 드링킷에서 엄선했다.

세탁소옆집

세탁소 옆에 ‘맥주 슈퍼’를 낸 회사원들

내용을 유추할 수 없는 알쏭달쏭한 제목의 이 책은, 회사에 다니는 사람이라면 관심이 갈 수밖에 없는 주제, ‘투잡’에 도전한 두 젊은 여성에 관한 책이다. 두 명의 주인공은, ‘사워(sour) 맥주’를 좋아한다는 공통점 하나로 퇴근 후 맥주 슈퍼 사장에 도전한다. 가벼운 에세이라고 생각할 수 있지만, 창업을 위한 지침서라고 할 수 있을 정도로 좋은 내용이 많다는 것이 함정이다!

이런 사람에게 추천해!

- 투잡 / 창업에 도전하고 싶은 사람

- 여성 창업가의 이야기가 궁금한 사람

- 맥주 편집샵에 흥미가 있는 사람

오늘 뭐 먹지

매일 하는 즐거운 고민

오늘 안주 뭐 먹지? 술 마실 때 사실 가장 많이 하는 고민이다. 이런 고민을 말끔히 해결해 줄 고마운 책이다. <안녕 주정뱅이>의 작가가 쓴 <오늘 뭐 먹지?>는 술꾼들을 단번에 홀리는 에세이다. 순댓국, 김밥, 마른오징어 튀김 등 각종 안주가 쉴새 없이 등장한다. 식욕 자극제 그 자체로, 안주 없이 책맥을 시작하는 순간 후회할지도 모른다. 먹고 있는데도 먹고 싶어지는 신비한 책.

이런 사람에게 추천해!

- 글로 하는 '먹방'을 느끼고픈 사람

- 안주와 함께 책맥을 즐기고 싶은 사람

- 각종 상을 섭렵한 작가의 글을 읽고 싶은 사람

베네룩스 맥주 산책

트라피스트를 찾아 떠나는 유럽여행

여행 못 가는 요즘 같은 때에 간접경험 제대로! 시중의 다양한 여행 서적 중에서도, 무려 ‘맥주’ 여행에 관한 책. 평범한 회사원이 맥주에 반해, 벨기에 등의 유명 브루어리와 펍 탐방에 대한 여행 노하우를 담고 있다. 아기자기한 일러스트 삽화는 책을 술술 읽히게 만드는 중요 요소 중 하나이다. 여행에 대한 욕구를 책맥과 함께 해소해보자.

이런 사람에게 추천해!

- 벨기에 맥주가 생소한 사람

- 다양한 맥주를 한눈에 보고 싶은 사람

- 베네룩스로 맥주 여행을 꿈꾸는 사람

오늘 한잔?

애주가 의사들이 권하는 최강 음주법

무려 25명의 애주가 의사들이 건강을 지키려는 마음에 합심해서 만든 책. 술을 어떻게 마셔야 하는지, 과학적이고 의학적 근거를 바탕으로 설명되어 있다. 술을 마신 후 얼굴색이 붉어지는 이유, 알코올이 지방간을 만드는 과정 등 술 마신 후에 누구나 가지는 궁금증에 대한 해답들이 수록되어 있다. 술 없이 못살아가 모토인 사람이라면 책맥하면서 약간 양심이 찔릴지도 모른다.

이런 사람에게 추천해!

- 현명한 음주 생활을 만들고 싶은 사람

- 내 몸에 일어나는 음주 후 현상이 궁금했던 사람

- 과학과 의학에 흥미를 느끼는 사람

술꾼도시처녀들

본격 음주 일상툰

이 책은 다음 웹툰에서 조회 수 평균 40만을 기록하였던 인기 웹툰의 단행본이다. 35세 동갑내기 절친들의 민간인 음주 사찰 만화이다. 책을 읽다 보면, “이건 그냥 내 얘기다”라고 할 정도로 공감 포인트가 가득! 때로는 웃기고, 때로는 훅 들어오는 뭉클한 감동을 주는 에피소드가 공존하는 책으로, 가벼운 마음으로 책맥을 하고 싶은 사람들에게 강력 추천한다.

이런 사람에게 추천해!

- 책맥이 처음인 사람

- 사람 냄새 나는 글을 읽고 싶은 사람

- 줄글이라면 지긋지긋한 사람

반윤선 에디터 yxxxn@asiae.co.kr