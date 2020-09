택배노동자 과로사대책위원회와 전국택배연대노조가 7일 서울 여의도 국회 앞에서 과로로 사망한 7명의 택배노동자를 추모하고 추석 전 분류작업 인력투입을 촉구하는 내용의 기자회견을 한 뒤 차량 행진을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

