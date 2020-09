전남도, 철도공사 전남본부 조직개편 단행…‘순천’에 둥지

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 한국철도공사(KORAIL)가 현장조직 최적화를 위해 광주와 전남본부를 ‘광주전남본부’로 통합·확대한 조직개편을 단행했다고 7일 밝혔다.

이번 조직개편은 정부 공공기관 지방이전 정책을 비롯 국가 균형발전, 지역경제에 미칠 영향 등을 고려해 광주본부를 순천에 있는 전남본부로 통합한 것이다.

광주전남본부는 경영인사처 등 7개 부서이며, 기존 전남본부 인력 964명에 광주본부 918명과 호남차량관리단 364명 등을 더해 총 2250여 명으로 구성된다.

주요 업무로는 여객과 화물의 안전한 수송을 위해 승무계획 수립·운영을 비롯해 선로와 구축물의 유지보수, 안전·환경 관리 업무 등을 수행한다.

기존 광주본부에는 광주지역관리단을 둬 현장과 밀접한 안전 관련 필수기능은 유지할 방침이다.

도는 그동안 전남본부와 광주본부로 이원화됐던 철도관리가 이번 통합으로 일원됨에 따라, 앞으로 경전선 전철화 등 철도관련 신규사업이 조속히 추진될 수 있는 원동력이 확보될 것으로 기대하고 있다.

전남도 관계자는 “한국철도공사 광주본부를 순천에 있는 전남본부로 통합한 결정에 감사하다”며 “이번 통합에 따라 전남도가 국내 철도산업을 중추적으로 이끌고 재도약할 수 있는 계기가 마련됐다”고 말했다.

