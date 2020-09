한강공원 몰려든 인파, 남자화장실마저 긴 대기줄

서울시 사회적 거리두기 강화에

한강공원·근교 휴양지 북적북적



턱스크·마스크 미착용 많고

편의점에선 다닥다닥 줄 서

[아시아경제 유병돈 기자, 송승윤 기자] 지난 토요일(5일) 밤 10시께 서울 여의도한강공원. 사회적 거리두기 2.5단계 조치가 시행된 이후 첫 토요일이었던 이날도 한강공원은 시민들로 북적였다. 잔디밭은 물론이고, 벤치나 계단 등지 조금의 공간이라도 있는 곳은 시민들이 금새 자리를 잡았다. 돗자리를 편 시민들은 술을 마시거나 담배를 피우며 한껏 들뜬 모습으로 대화를 이어나갔다. 대다수가 마스크를 턱 밑까지 내리거나 아예 쓰지 않은 채였다.

오후 11시가 넘어가자 한강공원 곳곳에서는 여러 음악 소리가 들리기 시작했다. 젊은 시민들은 스마트폰으로 음악을 틀고, 각종 휴대용 조명들을 흔들어대며 춤을 추기도 했다. 돗자리와 돗자리를 오가며 열심히 즉석만남을 시도하는 남성들도 쉽게 찾을 수 있었다. 이날 처음 만난 젊은 남녀들은 어느새 한 돗자리에 둘러앉아 침을 튀기며 밤을 지새웠다.

정부의 사회적 거리두기 2.5단계 조치가 일주일 연장되면서 탈출구를 찾는 시민들이 증가하고 있다. 거리두기에 지칠대로 지친 시민들의 발길이 한강공원이나 서울 근교 휴양지로 향하는 것이다.

같은 날 찾은 반포한강공원의 모습도 크게 다르지 않았다. 술집이 문을 닫는 밤 9시가 지나자 편의점에는 술과 라면 등을 사려는 시민들이 장사진을 이뤘다. 음료수 하나를 사는 데 기다린 시간은 10분 남짓. 시민들이 길게 늘어선 대기줄에서 1~2m의 거리 유지는 전혀 이뤄지지 않았다. 시민들이 한강공원으로 몰리면서 남자화장실 앞에도 긴 줄이 형성되는 진풍경이 벌어지기도 했다. 시민 정석우(33)씨는 "친구들과 근처 술집에서 1차를 하고, 아쉬운 마음에 맥주를 사서 한강공원으로 나왔다"면서 "이렇게 사람이 많을 줄은 몰랐다"고 말했다.

서울 근교 휴양지에서도 사회적 거리두기는 남의 나라 얘기로 보였다. 경기 가평군 북면 한 소하천 일대 펜션 촌에는 수영장과 인근 카페 등지에서 마스크를 착용하지 않은 사람들을 쉽게 찾을 수 있었다. 관리자로 보이는 이들이 돌아다니며 "마스크를 착용해 달라"고 요구했지만 그 때뿐이었다.

여행으로 인해 방역 심리가 느슨해진 탓인지 도심에 비해 이런 모습은 유독 자주 눈에 띄었다. 길거리에서 마스크 없이 지인들과 모여 담배를 피우는 이들도 있었다. 전문가들은 야외 공간 역시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위험에서 자유롭지 않다고 경고한다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 "야외에서도 사회적 거리두기가 어려운 상황에서는 감염 위험이 있다"면서 "2m 거리두기와 마스크 착용 등 개인 방역 수칙 등을 지켜야 하며 무엇보다 피할 수 있는 모임은 자제하는 게 좋다"고 지적했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr