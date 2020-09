브랜디, 공격적 리더 채용으로 '조직 2.0' 선언

[아시아경제 김철현 기자] 패션테크 기업 브랜디(대표 서정민)는 대규모 임원급 인재 영입을 시작으로 9월부터 '조직 2.0'으로 전환한다고 7일 밝혔다. 브랜디는 지난 7월부터 9월 초까지 약 3개월 동안 총 26명의 리더급 인사를 영입했다. 쿠팡, 컬리, 이베이, 티몬, 위메프 등 이커머스 기업에서 리더급 전문 인재를 채용하는 한편 카카오, NHN, 야놀자 등에서도 인재를 채용해 '프로덕트 오너(PO)' 중심의 조직을 갖췄다는 설명이다. 프로덕트 오너는 상품 또는 서비스의 기획 단계부터 디자인, 개발, 출시 등 전 과정을 책임지는 역할이다.

이녹원 브랜디 피플팀 팀장은 "상반기에 선언한 개발자 100명 채용 목표를 오는 10월까지 달성할 것으로 예측됨에 따라 다음 단계로 실력 있는 마케팅 인재 채용에 집중할 계획"이라고 말했다. 이에 따라 IT 및 스타트업 업계에 종사하는 사람이면 누구나 브랜디에 인재를 추천하고 100만원의 채용 보상금을 받을 수 있는 '브랜디 명예 리크루터' 제도도 준비하고 있다.

서정민 브랜디 대표는 "브랜디는 이번 조직 2.0 선언을 시작으로 PO들에게 의사결정 권한을 적극 위임해 이들이 각각의 서비스를 주도적으로 리드할 수 있는 매트릭스형 조직으로 개편할 것"이라며 "이를 통해 궁극적으로는 국내 창업가 양성을 주도하고, 함께 성장하는 기업이 되는 것이 목표"라고 밝혔다.

