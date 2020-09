아시아나항공, 中인천~청두노선 운항재개…창춘·난징 이어 세번째

운항 중단 5개월 만 주1회 운항재개

[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공은 오는 10일 중국 청두노선의 운항을 재개한다고 7일 밝혔다. 이로써 아시아나항공이 운항을 재개하는 중국 정기노선은 창춘, 난징 노선에 이어 3개로 늘어나게 됐다.

아시아나항공에 따르면 인천~창춘 노선은 주1회로 운영되며 목요일 오후 10시5분 인천을 출발, 익일 오전 2시15분 청두에서 돌아오는 일정으로 운항 될 예정이다.

아시아나항공 관계자는 "중국 노선 네트워크에서 최대 강점을 가진 항공사로서 한·중간 노선 증편을 위해 중국 민항국과 적극 협의, 운항 재개 허가방안을 지속 추지해 왔다"면서 "전사적으로 증편에 총력을 다한 결과 이번 청두 노선 운항 허가를 받는 성과를 낼 수 있었다"고 전했다.

한편 이와 별도로 아시아나항공은 한국무역협회와 공동 노력을 통해 중국 민항당국으로붵 인천~충칭 노선 전세기 운항을 허가 받아 오는 25일까지 주1회로 항공기를 운항키로 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr