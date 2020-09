'미우새' 박은빈, 친오빠 군 면회 못 가본 사연(Feat 서장훈)

[아시아경제 김정호 기자] 박은빈이 친오빠의 군시절 면회를 가지 못한 사연을 공개해 눈길을 끌고 있다.

6일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 박은빈이 스페셜 MC로 출연했다.

박은빈은 5살의 나이에 아동복 모델로 연예계에 입성, 이듬해인 1998년엔 ‘백야 3.98’로 브라운관에 데뷔했다.

이에 대해 그는 "아역배우 생활을 하면서 가장 힘들었던 게 언제인가?"란 질문에 "학창시절에 연기와 학업을 병행해야 해서 아무래도 여유가 없었다"며 "일탈을 해본 적이 있느냐고 물어보시는데 딱히 일탈도 해본 적이 없다"라고 답했다.

최근 '브람스를 좋아하세요?'에 출연 중인 박은빈은 늦깎이 음대생을 연기하고자 바이올린 레슨을 받았다며 "정말 어려웠다. 얼굴 바로 옆에 악기가 있다 보니까 연주를 어떻게 하는지 잘 보이더라. 열심히 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이날 방송에서 신동엽은 박은빈에게 실물이 더 예쁘다는 이야기와 화면이 더 예쁘다는 말 중 무엇이 더 좋은지 물었다.

이에 박은빈은 "아무래도 화면이 더 예쁜 거 같다고 하면 실물은 별로라는 건가 싶어서 실물이 더 예쁘다는 말이 듣기 좋다"라고 솔직하게 말했다.

나아가 박은빈은 친오빠와의 에피소드를 공개했다. 오빠가 군입대를 한 당시 그의 맞선임이 박은빈의 찐팬이었다고.

이에 박은빈에 따르면 오빠의 선임은 그의 박은빈의 친오빠라는 사실도 모른 채 "내가 정말 좋아하는 연예인이다"라며 박은빈에게 입덕 할 것을 부추겼다.

그런데 박은빈의 오빠는 "제 취향 아닙니다. 별로 관심 없습니다"라고 말하며 끝까지 동생의 존재를 알리지 않았다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 박은빈은 "그래서 오빠 면회를 가본 적도 없다. 절대로 오지 말라고 해서 못 갔다"라고 웃지 못할 에피소드를 드러냈다.

이를 듣던 서장훈은 "제 여동생은 오빠가 저라고 하면 사람들이 놀릴까 봐 아예 차단, 절대 이야기를 안 했다"라며 "날 닮았다는 이야기 들을까 봐 창피하다고 나의 존재를 끝까지 숨겼다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편, 미운우리새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

