속보[아시아경제 김수완 기자] 경기 부천서 코로나19 확진자 2명이 추가 발생했다.

시에 따르면 고강동에 거주하는 30대 A씨와 중동에 거주하는 40대 B씨 등 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 6일 밝혔다.

A씨는 부천 223번째 확진자인 어머니와 접촉해 감염된 것으로 추정됐다.

B씨는 부천 226·227번째 확진자인 가족과 접촉해 감염된 것으로 추정됐다. 부천 226·227번째 확진자는 부천 221번째 확진자와 친인척 모임을 통해 감염된 것으로 확인됐다.

이로써 부천시 코로나19 누적 확진자는 282명으로 집계됐다.

