한국 기상청 "부산 인근 동해상 지나갈 듯"

[아시아경제 조성필 기자] 한국 기상청과 달리 미국과 일본은 여전히 부산에 태풍 하이선이 상륙할 것으로 예보하고 있다.

미국합동태풍경보센터의 태풍 경보를 보면 6일 오후 6시 기준 자료에서 태풍 하이선이 부산 서쪽으로 상륙한 뒤 대구ㆍ경북과 강원도를 잇달아 관통하는 것으로 예보돼 있다.

일본 기상청도 이날 오후 6시 기준 자료에서 태풍이 부산에 상륙하는 미국 경로와 매우 흡사한 경로를 예측하는 상태다.

유럽 유명 기상 앱인 윈디도 미국ㆍ일본 예상 경로처럼 7일 새벽 태풍이 부산에상륙하는 것으로 예보했다.

반면 우리 기상청은 태풍이 7일 오전 부산 남동쪽 앞바다 90㎞ 지점까지 근접한뒤 동해안을 따라 북상한다는 입장이다.

앞서 제9호 태풍 마이삭 때는 우리 기상청이 미ㆍ일보다 정확하게 경로를 예측한 바 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr