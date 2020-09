중대본, 태풍 '하이선' 위기경보 '심각'으로 격상

비상대응 수위 3단계 발령

위험지역은 사전대피 당부

출퇴근 시간 조정 요청도

[아시아경제 조성필 기자] 중앙재난안전대책본부(중대본)는 제10호 태풍 '하이선'이 접근함에 따라 6일 오후 7시를 기해 태풍 위기경보를 최고 단계인 '심각'으로 격상했다. 중대본 비상대응 수위도 가장 높은 3단계를 발령했다.

중대본은 태풍 접근 시기와 만조시간이 겹쳐 저지대 침수가 우려되고 산사태 발생 위험도 높은 점을 고려해 이같이 위기경보와중대본 비상대응 수위를 격상했다고 밝혔다. 앞서 위기경보는 관심-주의-경계-심각, 중대본 비상대응 수위는 1∼3단계 순으로 올라간다. 중대본은 앞서 이날 오전 9시부로 위기경보를 '경계'로 높이고 중대본 비상2단계를 가동했었다.

중대본은 위기경보와 비상대응 수위 격상과 함께 해안가 저지대와 하천변 주택가, 산사태 위험지역, 급경사지 등 인명피해 우려가 있는 지역에 태풍 접근 전 사전대피 조치를 하도록 당부했다. 대규모 피해가 우려되는 급박한 상황 등에는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라대피명령 등 강제대피 조치도 적극적으로 활용하도록 했다.

중대본은 또 태풍 접근 시간대에 국민들의 외부활동을 최소화해 인명피해를 줄이고자 중앙부처와 지자체, 공공기관, 민간기업의 출퇴근 시간과 일선 학교 등하교 시간을 탄력적으로 조정해달라고 요청했다. 중대본부장인 진영 행정안전부 장관은 "모든 부처와 지자체는 제때 인력ㆍ장비ㆍ물자 동원이 이뤄지도록 해달라"며 "국민들도 야외작업 중지, 외출 자제 등 태풍 시 행동요령을 지켜달라"고 말했다.

