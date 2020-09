[속보] 대전서 여고생 확진…같은 반 학생 등 150명 검사 중

속보[아시아경제 허미담 기자] 6일 대전에서 여고생이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 여고생은 확진자인 아버지에게 감염된 것으로 추정됐으며, 지난 4일 등교한 것으로 확인됐다.

방역당국은 여고생과 접촉했을 것으로 추정되는 같은 반 학생 등 150여명을 검사하고 있다.

학교 측은 7일 수업을 모두 온라인으로 진행하기로 했다.

