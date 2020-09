광주시교육청, 학교 밖 청소년 ‘온라인 대학 진학 상담’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시교육청은 올해 대학 입시를 준비하는 학교 밖 청소년을 대상으로 오는 9~10일 1:1 개별 맞춤형 비대면 온라인 대학 진학 상담을 진행한다고 6일 밝혔다.

매년 여성가족부와 광주시교육청·광주광역시가 주최하고, 광주광역시학교밖청소년지원센터의 주관하에 개최됐던 ‘학교 밖 청소년 대학입시 설명회’를 올해는 코로나19 방역을 고려해 비대면 온라인 진학 상담 방식으로 운영 방법을 전면 변경했다.

특히 이번 상담은 대학 진학을 희망하는 학교 밖 청소년 70여 명을 대상으로 광주진로진학지원단 교사들이 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)서비스를 활용해 진행한다.

상담시간은 1인당 40분 정도 소요되며, 검정고시 및 모의고사 성적을 활용해 지원 가능 대학 탐색을 돕고, 진로·진학 전반에 걸친 학교 밖 청소년들의 궁금증을 해소하는 데 도움을 줄 계획이다.

보통 검정고시 합격자는 고등학교 재학생과 대입 전략이 다르고, 상대적으로 대입 정보를 얻을 곳이 제한돼 있다.

이번 상담을 진행하는 교사들은 광주권 대학 기준으로 검정고시 성적 환산 프로그램을 개발했고, 대학 전형 및 입시 결과를 학교 밖 청소년 맞춤형 자료로 정리했다.

한편 광주학교밖청소년지원센터에서는 전반적인 대입 정보를 얻고 싶은 학생들을 위해 입시 일반에 대한 강의를 꿈드림 홈페이지를 통해 제공하고 있다. 또 유튜브 채널에 검정고시 합격자가 지원 가능한 광주권 대학 입시 분석 영상을 오는 14일부터 제공할 예정이다.

우재학 광주시교육청 중등교육과장은 “코로나19 상황에서 학교 안에 있는 학생도 대학 입시 준비로 지치고 힘든 데 학교 밖에 있는 학생은 더 막막함을 느낄 것이다”며 “우리 시교육청은 실질적 도움을 통해 학교 안 학생뿐만 아니라 학교 밖 학생 모두 꿈을 실현할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 광주시교육청은 ‘학교 안팎 한 아이도 포기하지 않는 광주교육’을 실천하기 위해 학교 밖 청소년을 대상으로 한 미인가 대안교육기관 지원 사업, 학교 밖 청소년 문화축제 및 검정고시 지원 등 다양한 방법으로 학교 밖 청소년들의 지원에 힘쓰고 있다.

