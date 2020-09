[기민한 전자이야기]가전업계, 바야흐로 무선청소기 전성시대

[아시아경제 이기민 기자] ‘기민한 전자이야기’는 전자·기계제품, 장치의 소소한 정보를 기민하게 살펴보는 코너 입니다. 광고, 뉴스에 자주 등장하는 따끈한 신상품, 이제는 추억이 된 제품, 아리송한 제품·업계 용어와 소식까지 초심자의 마음으로 친절하게 다뤄드리겠습니다.

신종코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되면서 다시 집콕시대입니다. 집에 머무는 시간이 많은 만큼 가전업체들도 이를 겨냥한 다양한 위생가전 신제품을 선보이고 있습니다. 이 가운데 가전업계에서는 대형업체뿐만 아니라 중견업체들까지 다양한 무선청소기 신제품들을 내놓으며 소비자들의 관심을 모으고 있습니다.

국내 무선청소기 시장 규모가 매년 30%가량 성장하면서, 2018년 100만대에서 지난해 140만대, 올해도 180만대가 팔릴 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 지난해 판매 액수도 조 단위를 훌쩍 넘긴 것으로 업계에서는 파악하고 있습니다. 국내 무선청소기 시장 점유율과 소비자 선호도는 LG전자와 영국의 가전기업 다이슨이 양분한 가운데 삼성전자가 무섭게 추격하고 있는 모양새인 것으로 알려져 있는데요. 지난 7월 한국방송광고공사(코바코)의 발표에 따르면 LG전자의 코드제로가 소비자 선호도 62%, 다이슨 60%로 나타났습니다.

올해 가전업체들이 선보인 무선청소기에는 어떤 제품이 있을까요? 우선 국내 무선 청소기 선호도 1위로 꼽히는 LG전자는 올해 3월 일찌감치 프리미엄 제품인 'LG 코드제로 A9S 씽큐'를 출시했습니다. 흡입구 두께를 55㎜로 얇은 이 제품은 가구 틈새 공간 청소가 편리합니다. 국내에서 다이슨을 넘기게 만든 원동력인 물걸레 청소 기능도 그대로 탑재됐습니다. 특히 LG 씽큐 앱과 연동하면 과거 청소 기록을 확인할 수 있으며 스마트진단 기능을 활용해 고장 원인과 해결 방법을 파악할 수 있습니다.

10여젼 전 국내에 상륙해 무선청소기 열풍을 선도했던 다이슨은 지난 7월 ‘다이슨 옴니-글라이드’와 ‘다이슨 디지털 슬림’을 정식 출시했습니다. 손잡이가 빗자루처럼 생긴 다이슨 옴니-글라이드는 세계 최초로 청소기 헤드 부분이 360도 전방향으로 돌아가도록 설계됐습니다. 장애물과 좁은 틈, 마루나 장판 등을 편하게 청소할 수 있습니다. 다이슨 디지털 슬림의 무게는 통상의 무선청소기보다 0.5㎏가량 가벼운 1.9㎏입니다.

두 회사를 맹추격하고 있는 삼성전자의 무선청소기 제트와 먼지 제거 솔루션인 청정스테이션의 관심도도 높습니다. 가전업체들은 무선청소기가 처음 나왔을 때 유선청소기보다 흡입력이 약하다는 고정관념을 깨기 위해 먼지 흡입력을 높이는 데 집중했습니다. 삼성전자는 더 나아가 미세먼지를 제거하기 위해 27개의 에어홀이 있는 '제트 싸이클론'을 제트에 탑재했습니다. 게다가 청소 마지막단계인 먼지통을 비워주는 단계에서 청정스테이션은 에어펄스 기술로 미세먼지 날림도 최소화 시켜줍니다. 두 상품을 동시구매하는 고객들도 늘고 있어 지난 7월에는 두 제품의 동시구매율이 80%를 넘어섰다고 알려져 있습니다

3개 업체 이외에도 소형 생활가전 업체 쿠쿠홈시스, 프랑스의 종합생활가정용품 업체인 테팔 등이 무선청소기 제품을 출시하며본격 경쟁에 뛰어들었습니다. 쿠쿠홈시스와 테팔은 지난달 27일 각각 프리미엄 무선청소기 '인스퓨어 파워클론', '에어포스 360 라이트 논스톱'을 각각 출시했는데요. 쿠쿠홈시스의 인스퓨어 파워클론은 상대적으로 저렴한 40만원대임에도 불구하고 먼지와 이물질 양을 실시간 감지해 스스로 흡입력을 자동 조절하는 ‘스마트 먼지 감지 센서’를 탑재했다는 것이 특징입니다. 테팔의 에어포스360 라이트 논스톱의 특징은 1만400rpm의 강력한 모터를 갖추면서도 1.4㎏의 초경량이라는 점이 장점으로 꼽힙니다.

스위덴의 가전업체인 일렉트로룩스도 단종된 에르고라피도에서 흡입력과 디자인을 개선해 최근 1년반 만에 신제품인 Well Q7 과 Well Q6를 내놨습니다. 기존 모델보다 최대 5배 가량 흡입력을 끌어올렸고, 스틱형과 핸디형 청소기가 일체형으로 결합된 제품이라는 것이 특징입니다. 가격도 20만원~40만원대로 가장 저렴한 편에 속합니다.

