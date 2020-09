'아베 후임' 스가 장관 "한일관계 기본은 1965년 청구권 협정"

기존 아베 신조 정부 입장 고수할듯

[아시아경제 조성필 기자] 차기 일본 총리로 유력한 스가 요시히데 관방장관은 "한일 관계의 기본은 1965년 체결된 한일청구권협정"이라고 밝혔다. 기존 아베 신조 정부의 입장을 고수할 뜻을 내비친 것이다.

스가 장관은 6일 산케이신문 인터뷰에서 징용 피해자 배상 문제로 악화된 한일관계와 관련해 "한일 청구권협정이 한일 관계의 기본"이라고 말했다. "협정에 꼼꼼하게 구속받는 것은 당연하다"는 주장도 했다. 아베 정부의 기존 입장을 되풀이한 것으로 향후 스가 정부에서도 변화 없는 한일 관계를 끌고 가겠다는 의미로 풀이된다.

스가 장관은 앞선 관방장관 정례 브리핑에서도 "한국대법원의 징용 피해자 배상 판결은 한일청구권협정에 어긋나는 것"이라면서 "피고 기업인 일본제철의 한국 내 자산의 현금화 절차가 시작되면 모든 대응책을 검토 중"이라면서 한국에 대한 보복 조치 가능성을 경고한 바 있다.

그는 전날 블로그를 통해 발표한 정책집에서도 "일미 동맹을 기축으로 한 외교·안보 정책을 펼치고, 중국을 위시한 근린국과의 안정적 관계를 구축하겠다"고 했다. 다만 한국을 직접 거론하진 않았다. 의도적으로 한국과 거리를 두고자 하는 모양새란 평가다.

자민당 총재 선거 투·개표는 14일 실시되고, 16일 임시 국회에서 총리 지명 선거가 진행된다. 총리 지명 선거에선 야당 후보도 추천돼 형식적으로 선거를 치르긴 하지만, 의원내각제인 일본에선 의회의 다수를 차지하고 있는 집권당 총재가 총리가 된다.

