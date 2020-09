서울 천호대로 '중앙버스전용차로' 24년만에 완전연결 … 11일 새벽 개통

천호지하차도 평면화공사 완료 … "서울~하남 버스길 단절 없이 완성"

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 천호동 일대의 중앙버스전용차로(BRT)가 완전히 연결되고, 서울과 하남을 잇는 약 21㎞의 동서축 버스길이 완성된다.

서울시는 11일 오전 4시 천호대로 BRT를 전면 개통한다고 6일 밝혔다. 천호지하차도 평면화 공사가 마무리되면서 BRT 미연결구간으로 남아 있던 천호대교남단~강동역 1.2㎞ 구간을 끝으로 천호대로 15.8㎞ 전 구간이 연결된 데 따른 것이다.

서울시는 천호지하차도 평면화, BRT 개통, 중앙차로 버스정류소 신설, 가로변 정류소 신설, 횡단보도 설치 등으로 천호사거리 일대의 교통체증과 보행자 불편이 상당히 해소될 것으로 보고 있다.

중앙정류소가 신설되면서 천호역 주변을 경유하는 노선버스의 정차 위치는 변경된다. 대부분의 버스는 중앙정류소에 정차하지만 강동구청에서 강동역 방향으로 우회전하는 일부 노선들은 가로변 정류소에 정차하도록 해 차로 변경으로 인한 교통 혼잡을 최소화 할 계획이다.

천호역 1번출구(천호문구거리 앞)에도 가로변 정류소가 신설된다. 또 BRT 설치로 인해 일반차량이 멀리 돌아가야 하는 불편을 줄이고자 천호사거리에 운영중이던 유턴차로는 양방향 모두 유지하기로 했다.

앞서 1996년 2월, 서울시는 국내에서 처음으로 천호대로 신답역교차로~아차산역사거리 4.5㎞에 중앙버스전용차로를 도입했다. 도로 중앙에 버스만 다니는 전용차로가 있는 것 자체가 낯설고 생소했던 시절이다.

이후 천호대로에는 아차산역~광나루역 병목구간, 천호지하차도(왕복4차로) 등으로 인해 BRT를 연결하지 못했으나, 도로 확장과 지하차도 평면화가 진행되면서 끊겨 있던 BRT도 설치할 수 있게 됐다.

이번 개통으로 경기 하남시 하남BRT환승센터부터 서울 신설동오거리까지 약 21㎞의 BRT 네트워크가 완성된다.

서울시는 올해 기준으로 종로 BRT를 포함해 13개 도로축, 124.2㎞에 BRT를 운영중이다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "서울 동부지역의 대중교통 중심축 역할을 담당하는 천호대로에 BRT가 완성된 만큼 버스를 이용하는 시민들의 편의가 대폭 향상될 것"이라고 기대했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr