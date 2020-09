中企서도 화상회의·재택근무…비대면 업무전환 본격 돌입

'비대면 서비스 바우처 사업' 수요 중소기업 3000여개사 신청

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 '비대면 서비스 바우처 사업' 시행을 위한 공급기업과 수요기업 신청·접수 결과 공급기업은 613개사가 신청했고 연내 예산 소진 시까지 신청을 받고 있는 수요기업도 이미 3000여개사가 신청했다고 6일 밝혔다.

'비대면 서비스 바우처 사업'은 중소기업의 디지털 전환과 비대면 업무환경 구축을 위해 화상회의, 재택근무 등 비대면 서비스 이용에 소요되는 비용을 지원하는 사업이다. 규모는 올해 3차 추경을 통해 확보된 2880억원, 지원 예정 기업수는 8만 개다.

접수를 마감한 공급기업 부문에는 총 613개의 중소·중견기업이 신청했으며, 서비스 기준으로는 964개 서비스다. 화상회의, 재택근무 등 6개 분야 비대면 서비스 제공 여부를 판단하기 위해 기업들의 서비스 이력을 확인하고, 전문가와 수요자의 평가 등을 통해 9월 중 공급기업을 최종 선정할 계획이다.

수요기업은 연내 예산 소진시까지 신청이 가능한데, 지난달 19일 접수 개시 이후에 2일 기준 3413개사가 신청했다. 서비스 공급기업이 아직 선정되지 않는 가운데에도 신청이 꾸준히 이어지고 있어 서비스 공급이 본격적으로 이뤄지면 사업 신청에 속도가 붙을 전망이다.

수요기업으로 선정되면 바우처를 지급 받아 'K-비대면 바우처 플랫폼'을 통해 공급기업이 제공하는 서비스를 400만원 한도 내에서 최대 8개월 이내에 이용할 수 있다. 수요기업이 공급기업의 서비스를 선택하게 되는 이 플랫폼은 시범 테스트, 공급기업 선정 과정 등을 거쳐 이달 중에 오픈할 예정이다.

서비스 이용을 희망하는 수요기업은 K-스타트업 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 'K-비대면 바우처 플랫폼' 서비스가 개시되면 해당 플랫폼으로도 신청이 가능하다. 김주화 중기부 비대면경제과장은 "중소기업의 경우 회사 경영사정, 시스템 미비 등을 이유로 코로나19가 확산되는 상황 속에서도 재택근무 등 비대면 업무환경 구축에 어려움이 많다"며 "공급기업 선정, 바우처 플랫폼 구축 등을 조속히 완료해 중소기업이 신속히 비대면 업무환경으로 전환할 수 있도록 하겠다"라고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr