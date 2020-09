2030년 월드엑스포는 부산에서 … 유치응원 ‘챌린지’ 이벤트

9월27일까지 ‘부산월드엑스포’ 유치 염원 응원사진 올리기

100명 뽑아 1만원 모바일 상품권 증정 … 29일 홈피 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 미래세대를 위한 선물, 월드엑스포를 가져오자!

부산시가 ’월드엑스포 범시민유치위‘와 함께 ‘2030부산월드엑스포 유치응원 챌린지’ 온라인 이벤트를 연다.

월드엑스포 부산 유치를 위한 국민의 이해와 관심을 끌기 위해 여는 이번 이벤트는 지난 4일 시작해 오는 27일까지 24일간 진행된다.

코로나19 확산 방지를 위해 이벤트에는 온라인으로만 참여할 수 있다. 위원회 홈페이지와 2030부산월드엑스포 공식 페이스북 계정으로 응원사진을 제출하면 된다.

이벤트 참가자 중 100명을 추첨해 9월 29일 위원회 홈페이지와 엑스포 유치 공식 사회관계망서비스(SNS)에 발표할 예정이다. 당첨자에게는 1만원 모바일 상품권을 지급한다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산월드엑스포 유치 활동에 전 국민의 관심과 참여가 필요하다. 이번 이벤트는 엑스포에 대한 이해와 관심을 높여서 국민의 공감대를 확산시키고자 한다”고 말했다.

부산시와 위원회에서는 2030부산월드엑스포 공식 사회관계망서비스(SNS)와 홈페이지를 활용해 유치 응원 온라인 이벤트를 계속 추진할 계획이다.

