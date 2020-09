강남구·포스코 등 ‘안녕 NO COOK BAG’ 나눔 활동 펼쳐

포스코 등 지역내 기업·강남구자원봉사센터와 즉석식품·통조림 담아 취약계층 2000세대 지원

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 최근 사회적 거리두기 ‘2.5단계’에 따른 복지시설 휴관으로 무료 급식서비스를 이용하지 못하는 취약계층을 위해 비조리 식품키트를 나누는 ‘안녕 NO COOK BAG’ 나눔 활동을 진행 중이다.

‘안녕 NO COOK BAG’은 지역내 기업과 강남구자원봉사센터, 지역주민이 참여해 제작, 에코백에 즉석식품과 통조림 등 간편식 10종이 담겼다. 홀몸어르신, 장애인 가구 등을 대상으로 하며 가정에 비대면으로 전달된다.

구는 올해 연말까지 지역내 22개 동주민센터에 ‘안녕 NO COOK BAG’을 상시 비치, 끼니 해결에 어려움을 겪는 취약계층 2000세대에 지원한다.

구는 지난 5월 포스코·SK·롯데정밀화학 임직원과 지역내 취약계층 450세대에 ‘안녕 NO COOK BAG’을 전달했다.

이어, 지난달 26일 전기공사공제조합 임직원과 코로나19 재확산으로 급식서비스가 중단된 300세대에도 긴급 지원한 바 있다.

이수진 주민자치과장은 “강남 구석구석을 살펴보면 이웃의 도움이 필요한 취약계층이 많다”면서 “함께하고 배려하고 존중하는 ‘미미위 강남’ 정신으로 지역내 기업의 임직원봉사단과 진행하는 이번 나눔 활동이 코로나19로 직격탄을 맞은 취약계층에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

