한국 대미 무역 흑자 순위 하락 '12위'

[아시아경제 배경환 기자] 올해 상반기 각국의 대미 무역수지 흑자 규모에서 한국 순위가 지난해보다 두 계단 하락한 12위로 집계됐다.

6일 미 상무부 자료에 따르면 올 상반기 한국의 대미 상품무역 흑자액은 102억6700만달러로 지난해 같은 기간(111억9400만달러)보다 8.3% 감소했다. 또한 같은 기간 미국의 전체 상품무역 수지 적자액은 4122억3800만달러에서 3910억4900만달러로 5.1% 줄었다.

이는 한국의 대미 상품 수입액(263억2800만달러)이 지난해보다 5.9% 줄어든 반면 대미 상품 수출액(365억9500만달러)이 6.6% 감소한 데 따른 것이다. 이에 따라 국별 대미 상품무역 흑자 규모에서 올해 상반기 한국의 순위는 12위로, 지난해 같은기간 10위에서 두 계단 하락했다.

상반기 기준으로 한국은 2016년 6위에서 2017년 10위, 2018년 12위로 떨어지다 지난해 10위로 상승 전환했지만 올해 다시 밀려났다.

올해 상반기 미국을 상대로 무역 흑자를 가장 많이 낸 국가는 중국이다. 흑자 규모는 1317억1700만달러에 달했다. 미국 입장에서는 무역수지 적자의 3분의 1가량이 중국과의 거래에서 발생한 셈이다. 다만 미중 무역 분쟁의 영향으로 중국의 흑자액은 지난해 같은기간보다 21.0% 줄었다.

대미 무역흑자 순위 2위에는 인접 국가인 멕시코가 올랐다. 3위는 스위스가 차지했다. 지난해 상반기 9위에서 6계단이나 올랐다.

전문가들은 금값 강세 흐름이 적지 않은 영향을 준 것으로 보고 있다. 외신 등에 따르면 유럽의 전통적인 금 제련 허브인 스위스에서 미국으로 수출한 금, 은 등의 양은 2분기에 5배로 불어났다. 스위스 프랑으로 환산한 금액 기준으로는 650%나 증가했다.

이밖에 대미 무역흑자 순위 상위 10위권에는 아일랜드, 베트남, 독일, 일본, 말레이시아, 이탈리아, 대만 등이 포함됐다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr