아주대, 'THE 세계대학평가'에서 한국 종합대학 공동 8위 기록

[아시아경제 이현주 기자] 아주대학교는 '2021 THE 세계대학평가'에서 종합대학 601~800위권에 진입했다고 5일 밝혔다. 지난해 대비 200위 뛰어오른 결과로 국내 종합대학 가운데 공동 8위에 해당하는 성적이다. THE(Times Higher Education)는 영국의 대학 평가 기관으로 QS(Quacquarelli Symonds)와 더불어 전세계 1500여개 대학을 대상으로 매년 순위를 발표하고 있다. 올해에도 전세계 93개국 상위 1500여개 대학의 순위가 발표됐다. 아주대는 601~800위권에 랭크되어 지난해 대비 200위 이상 뛰어올랐다. 아주대는 모든 평가 지표에서 점수가 오르며 랭킹 상승을 이끌었다. 특히 연구 영역에서의 점수 상승이 두드러졌다. 아주대는 연구력 강화를 위해 질 평가 기반의 우수논문상 신설, 신임교원 도약연구비 파격 지원(이공계 최대 1억원, 인문사회계 최대 5000만원), 교원의 특별승진 및 특별성과승격에 연구 질 평가 적용, 교원 승진 임용 시 질적 평가 기준 신설 등의 노력을 기울여 왔다.

